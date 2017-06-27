Продающий текст для сайта и цепочка из 5-7 продающих писем!

Приветствую Вас и благодарю за интерес к моему объявлению.

Необходимо качественно и в сжатые сроки выполнить работу на тему психология, эзотерика. Необходимо написание текстов:

1. Продающий текст на лендинг, блок об уникальности продаваемого инфопродукта (короткими фразами, но в точку), срок выполнения "на вчера") 30.06

2. Продающий текст на лендинг, блок "Что получаете пройдя тренинг", срок выполнения "на вчера") 30.06

3. Цепочка продающих писем, 5-7 писем, срок выполнения 30.06-3.07 первые 2 письма, остальные до 5.07

Примеры писем предоставлю.

Рада сотрудничеству, веду не один проект, так что работы достаточно, если сработаемся, выйдет отличный долгосрочный тандем!