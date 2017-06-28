Написать статью о туризме

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Нужно написать цикл из 5 статей о Кавказе. Объемом в 2-3 страницы. Одна короткая, обобщающая и 4 раскрывающих темы: еда, народ и обычаи, горы, море. Объем 3-4 страница каждая. Без воды, с иллюстрациями. Фото есть. Черновики и тезисы есть
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