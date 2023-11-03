Написати відгук на англійській мові

$1
Продающие текстыЗавершен1 заявка11 просмотров
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Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
14 часов назад
Выбранный исполнитель
Leidmor
26 летУкраина
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Все як завжди добре
Усім рекомендую Марту до співпраці