Подправить текст 2 стр.

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Нужно более грамотно написать текст. Выбрать главное, для привлечения людей на марафон. 

6 лет назад
guest_14991648947401
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
CEHAT
Артур 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$1
1 день
Всем рекомендую! Прекрасная статья. Все выполнено грамотно и в срок.
Очень хороший заказчик, вежлив, приятен в общении. Оперативная связь и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!:)