Требуется составить тексты для сайта investtt.ru, который принимает инвестиции от физических и юридических лиц под 3% в месяц. Необходимо разработать контент для главной страницы, разделов 'О нас', 'Контакты', 'Вопросы-ответы' и личного кабинета, а также продумать структуру сайта. Информация должна включать детали о займах, условиях инвестирования и примеры успешных сделок.