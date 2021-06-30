Сделать коммерческое предложение

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт14 заявок706 просмотров

Требуется разработать уникальное коммерческое предложение на услугу Комплексный Аудит сайта.

Разработку провести согласно стандартных требований к коммерческому предложению на услуги.

Жду предложений и ваши примеры. Уникальность 100%.

4 года назад
dimash24
Дмитрий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
64 отзыва(-1)
4 года назад
Артем
 
37 лет
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4 отзыва
4 года назад
Наталья
 
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9 дней назад
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6 часов назад
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4 года назад
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Евгений
 
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Марина
 
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