Мини проект магазина

В архиве изображения.

Необходимо сделать наподобие img-01 и img-02, но по плану img-03. Затем сделать несколько чертежей (около 7 листов) наподобие img-04 (приблизительные).

Пока интересует стоимость.

Заказчик не связан с Интернетом, я только посредник.

Если не сложно, то ответы лучше присылать на email [email protected]