Android игрушка аркада

Всем привет ! Ищу специалистов в команду , для создания игры в стиле Strategy или Fighting на айфон . В команду нужны программисты и гейм дизайнеры !
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Для для курсовой работы нужна игрушка аркада. Смысл ее в том чтобы ловить объекты на подобии арканоида. Более подробно расскажу при личной переписке. Оплата вебмани в конце месяца или Приватбанк. Без предоплаты, по факту выполнения. Сроки до 8.10
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