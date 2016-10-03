Android игрушка аркада

Разработка игрЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Для для курсовой работы нужна игрушка аркада. Смысл ее в том чтобы ловить объекты на подобии арканоида. Более подробно расскажу при личной переписке. Оплата вебмани в конце месяца или Приватбанк. Без предоплаты, по факту выполнения. Сроки до 8.10

Android
7 лет назад
serg_kh
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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