Автоматизация рендеринга видео в Unreal Engine

Приветствую! На данный момент есть проект, внутриигровая механика прописана, но присутствуют баги, необходимо убрать баги в коде или определить факторы их возникновения, а так же необходимо написать пару небольших функций (TextRender, привязать звук), используя возможности ...
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Мы, стартап Texel, с помощью наших самых быстрых в мире 3D-сканеров Portal (2 минуты на получение готовой 3D-модели), делаем, в частности, такие вещи: человек сканируется в A-образной позе и мы можем его быстро анимировать. В контексте этой быстрой «телепортации по ту сторону экрана» у нас есть следующая задача.
У нас есть следующий процесс, который необходимо автоматизировать.
Есть проект на Unreal Engine 4.13, в нём есть несколько уровней и на каждом уровне – по несколько секвенций. В каждой секвенции участвует один и тот же персонаж, но с новой анимацией. Каждую секвенцию мы рендерим в видео без сжатия. Затем все полученные видео конкатенируются с ещё несколькими заранее подготовленными видео, итоговый ролик заливается на YouTube в режиме Unlisted и ссылка на него отправляется на определённый e-mail.
Весь этот процесс необходимо автоматизировать.
Т. е., оператор должен запускать у себя на компе Unreal Engine 4.13, указывать (вероятно, с помощью UPROPERTY) очередной e-mail, а также указывать путь к zip-архиву, содержащему персонажа и анимации в формате FBX, нажимать одну кнопку – и всё остальное должно делаться автоматически, а именно:
• загрузить из zip-архива в content все fbx (как model.fbx, с моделью персонажа, так и все остальные .fbx с анимациями для этого персонажа), при этом надо убедиться, что написанный код грузит в том числе и текстуру из model.fbx, потому что в Unreal Engine с этим могут быть проблемы
— имена файлов и их количество во всех zip-архивах всегда одинаковое;
• загрузить уровень A;
• загрузить секвенцию A0001;
• render this movie to a video, с параметрами: Video Sequence, 1920 x 1080, don't use compression, filename format: {shot};
• загрузить секвенцию A0002;
• render this movie to a video с теми же параметрами;
• загрузить уровень B;
• загрузить секвенцию B0001;
• render this movie to a video с теми же параметрами;
• и так далее со всеми имеющимися в проекте уровнями и соответствующим им секвенциями;
• полученные видео необходимо конкатенировать с предварительно подготовленными роликами (через ffmpeg -f concat, MP4Box -cat или любым другим способом)
— имеющиеся ролики имеют имена ровно в той же нотации, т. е., типа A0000.avi, A0003.avi, B0000.avi, B0002.avi, B0005.avi, C0001.avi, C0004.avi, и т. п., соответственно, конкатенировать все видео нужно в алфавитном порядке;
• залить полученный ролик на YouTube (https://developers.google.com/youtube/v3/guides/uploading_a_video);
• отправить заранее подготовленный текст письма с вставкой в нужном месте ссылки на залитый на YouTube ролик (типа, "Добрый день.\nВаш ролик готов: " & youtubeURL & "\nПриходите ещё").
Итого, оператору должны быть доступны для редактирования только 2 параметра: путь к zip-архиву с fbx и адрес электронной почты.
Всё остальное необходимо оставить захардкоденным, чтобы мы могли поменять, а оператор ненароком нет (:
Собирать проект из Unreal Engine под какую-либо платформу не нужно: у оператора установлен Unreal Engine, он будет работать из него.
Если вы можете это реализовать, пишите, за какой срок и за какую сумму вы готовы это сделать.
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