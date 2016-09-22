Разработка игрового проекта на движке UE4 C++

Приветствую! На данный момент есть проект, внутриигровая механика прописана, но присутствуют баги, необходимо убрать баги в коде или определить факторы их возникновения, а так же необходимо написать пару небольших функций (TextRender, привязать звук), используя возможности движка Unreal Engine 4. Если вы хорошо разбираетесь в чужом коде, знаете как устранить проблему, обращайтесь. Начальная цена как я указал, далее в зависимости от ваших возможностей и возможностей проекта.