Flash игра

Необходимо разработать флеш игру

Сделать таким образом:

- вертикальный экран, как буклет.

- снизу брендинговая полоса.

- на ¼ ниже верхней кромки полка с 4-мя аквариумами.

- в них плавают рыбки и поочереди выпрыгивают, т.к. там вода то кипит, то замерзает, …

- внизу сразу над логотипом ука на ладони которой аквариум Platinum Bank и он ездит и

собирает выпрыгнувших рыбок. Ездит от наведенной мышки.

- в каком-то углу идет счетчик «Спасенные депозиты».

- можно уронить 2 рыбки, на третьей игра заканчивается.

- по мере набора «спасенных депозитов» скорость падения рыбок увеличивается.

Пробую нарисовать. Больше будет конечно похоже на творчество Сальвадора Дали