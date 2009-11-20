Создание ПО покер-рума

Требуется создание программного обеспечения покер-рума, по типу PartyPoker, TitanPoker, PokerSens.

Дизайн сайта и дизайн ПО будут предоставлены. Нужно написать все под ключ:

- Систему автоматических вводов/выводов средств, через популярные плат. системы

- Все необходимые защиты от сговора игроков и несанкционированного вывода средств

Ну в общем все все все что нужно для полноценного покерного ПО.

Для сайта покер-рума создать раздел статистики, где все будет начисляться автоматом.

Пока все требования размытые. Интересует примерная цена.