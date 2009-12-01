Flash Игра (простая)

Всем добрый день! Предлагаю принять участие в проекте по созданию приложений в крупнейшей социальной сети «Вконтакте.ру» Проанализировав зарубежные социальные сети, а также множество отечественных и зарубежных игровых он-лайн порталов, я обнаружил много коммерчески ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать флеш игру (Или шутер или гонки, или предложите свой вариант )
Клиент пока задумался только о шутере,идея шутера:
Игрок на экране должен попасть в тромбы -
человечков, которые на картинке (картинка в приложении) поступают в вену. При попадании на экране
должно быть видно, что человечек-тромб убит (возможно, это что-то типа
взрыва и выскакивает при этом название нашего препарата). При попадании
игрока, должны высвечиваться его баллы. 3 уровня сложности.
Или предложите свои варианты (идеи, например гонки какие нибудь ) более интересные, для Таблеток которые разбивают тромбы в крови человека, это лидирующий препарат на рынке. Основная Аудитория предполагаемых игроков - Врачи мужчины от 25 до 50 лет. Игра не на стока должна быть красива,как интересна в своем геймплее.
От Вас жду предложений по цене и срокам.
Приоритет наиболее разумному ценовому предложению, портфолио в этой области, и самой идеи.
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