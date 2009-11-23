On-line игры

Описание игры взято из книги по парапсихологии. Дополнительные замечания: Если игра уже где-либо реализована, вы мне указываете и сразу зарабатываете как минимум 200 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются разработчики он-лайн игр, имеющие опыт работы в этой области и портфолио. Вдальнейшем понадобится адаптация игры с социальными сетями.
Свои портфолио и резюме отправляйте на e-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $50Разработка игр5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужно сделать(либо куплю готовую) простую игру на C/C++(возможно флэш). Дизайн может быть любым. Главное сам движок игры.Разработка игр13 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый вечер всем! Интересует разработка нескольких приложений для vkontakte. В том числе аналоги имеющихся в facebook. Заказывать буду несколько по очереди, порядок в зависимости от сложности и стоимости каждого. Способы оплаты могут быть разными. Плюс, ...Разработка игр7 заявокЗакрыт14 лет назад
Cуть: Написать 2D-аркаду на flash для демонстрации на компьютере подключенному к плазменному экрану. Реализовать управление с помощью джойстиков для 2-х игроков. Специфика игры: В игре учавствуют двое. Каждый из них управляет человечком, идёт вперёд, и ...Разработка игр5 заявокЗакрыт14 лет назад
Здрасти. Мы в поисках флешера, знакомого с API, созданием приложений вконтакте. Задача: Переделать существующий вариант игрового автомата "Резидент" (на флеш), залить его в контакт как приложение и прикрутить к нему прием и выдачу голосов, переходящих соответственно в кредиты ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать простую красочую flash игру для детей. Сюжет игры любой, главное использование темы и героев мультика «Арту́р и минипу́ты» (http://www.arthuretlesminimoys.com/). Жду предложений с ценой и сроками. [email protected]Разработка игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мне нужна простая игра на java типа арканоид, только проще гораздо. Исходник должен открываться в оболочке europe, как-то так она называеться... 1. кубиков, которые нужно разбивать не требуеться 2. Просто планочка должна отбивать мячик... 3. Минимально сделать ...Разработка игр2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать игру для ВКонтакте Основные требования к игре: 1) В игре будет две денежные системы: голоса системы ВКонтакте, и игровая виртуальная валюта. Раз в день игроку начисляется некоторая сумма в игровой валюте. 2)Должно быть два типа игр: ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать флеш игру Сделать таким образом: - вертикальный экран, как буклет. - снизу брендинговая полоса. - на ¼ ниже верхней кромки полка с 4-мя аквариумами. - в них плавают рыбки и поочереди выпрыгивают, т.к. там вода то кипит, ...Разработка игр13 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется создание программного обеспечения покер-рума, по типу PartyPoker, TitanPoker, PokerSens. Дизайн сайта и дизайн ПО будут предоставлены. Нужно написать все под ключ: - Систему автоматических вводов/выводов средств, через популярные плат. системы - Все необходимые защиты от сговора игроков ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт14 лет назад