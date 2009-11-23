On-line игры

Добрый вечер всем! Интересует разработка нескольких приложений для vkontakte. В том числе аналоги имеющихся в facebook. Заказывать буду несколько по очереди, порядок в зависимости от сложности и стоимости каждого. Способы оплаты могут быть разными. Плюс, ...