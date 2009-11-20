Требуется игра для соц. сети ВКонтакте

Разработка игрЗакрыт4 заявки218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать игру для ВКонтакте

Основные требования к игре:

1) В игре будет две денежные системы: голоса системы ВКонтакте, и игровая виртуальная валюта. Раз в день игроку начисляется некоторая сумма в игровой валюте.

2)Должно быть два типа игр: на голоса и игровую валюту.

3)В каждом из них игры могут быть следующими:

1) 2-4 человека между собой

а) могут быть разные ставки

б) человек может создавать игру с паролем, и войти в нее могут только знающие пароль

тут один победитель, который забирает весь банк.

2) множество людей с компьютером.

а) турниры стартующие при наборе определенного числа участников

б) турниры стартующие по истечении определенного интервала времени

тут несколько победителей, между которыми делиться банк

4) Должна быть система поощрения игроков за приглашения людей, вознаграждение в игровой валюте.

5) Должно быть два списка-рейтинга: по числу приглашенных, по суммарному числу выигрышей.

6) Должна быть возможность провести конкурс (кто больше пригласит, кто больше выиграет) и по результатам конкурса наградить победителей как в игровой валюте, так и в голосах.

7) Когда у какого-либо игрока кто-то просматривает в анкете список установленных приложений должен отображаться суммарный выигрыш данного игрока.

8)Система должна работать нормально при большом количестве одновременно играющих (десятки тысяч человек)

Правила самой игры не сложные, особой графики не требуется. Интерфейс должен выглядеть наподобие этого: vkontakte.ru/app676982_55..

Жду ваших предложений по срокам и ценам.

14 лет назад
KovalenkoAlexey
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Flash игра

    Необходимо разработать флеш игру Сделать таким образом: - вертикальный экран, как буклет. - снизу брендинговая полоса. - на ¼ ниже верхней кромки полка с 4-мя аквариумами. - в них плавают рыбки и поочереди выпрыгивают, т.к. там вода то кипит, ...

    Разработка игр13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание ПО покер-рума

    Требуется создание программного обеспечения покер-рума, по типу PartyPoker, TitanPoker, PokerSens. Дизайн сайта и дизайн ПО будут предоставлены. Нужно написать все под ключ: - Систему автоматических вводов/выводов средств, через популярные плат. системы - Все необходимые защиты от сговора игроков ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Робот в трубопроводе, C++ Open GL

    $50

    Робот в трубопроводе, C++ Open GL тщательной прорисовки не требуется в качестве робота можно взять сферу, в качестве трубопровода цилиндры и сочленения в виде частей тора, внутри трубопровода должны быть несколько препятствий... и соответственно роботом ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • "Причесать" онлайн игру

    Необходимо облогородить игру (графика, эффекты и пр..) Пациент - sgame.biz Вот подобная игра на такомже движке - ogame.ru, нужно чтото подобное. Чтобы лучше понять нужно зарегистрироваться... Выслушаю идеи как по полной переработке, так и по частичной. Предлагайте РАЗУМНЫЕ ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Open GL. 3d-игра

    Добрый вечер! Необходимо написать приложения с использованием Open GL: 3D-пакман Программа должна демонстрировать: 1.Освещение 2.Текстурирование с использованием текстурных объектов 3. Туман 4. Использование трехмерных матричных преобр шейдеры нафиг не нужны наверное.ну.при клике мышей нужно иметь возможность обзора сцены с разных углов. срок - 10 ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка Time-Management FLASH игры - iPirates

    Необходимо портировать игру существующую на iPhones для Flash ( т.е. нужна Flash игра ) В наличии вся графика и озвучка.. недостающее подготовят Игру и геймплей смотреть в видео http://files.me.com/games/phwbb1.mov ( 48M ) Предложения формировать сразу ...

    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка php скрипта по готовому алгоритму

    $100

    Приветствую, давно хотелось сделать небольшую php игру, на основе настольной игры Vampire: Prince of the City. По процессу немного напоминает монополию. Есть более-менее примерный алгоритм, полные правила игры в электронном виде, кое-какие наработки. Но, не хватает опыта, ...

    PHP
    Разработка игр7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад