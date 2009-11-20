Требуется игра для соц. сети ВКонтакте

Нужно сделать игру для ВКонтакте

Основные требования к игре:

1) В игре будет две денежные системы: голоса системы ВКонтакте, и игровая виртуальная валюта. Раз в день игроку начисляется некоторая сумма в игровой валюте.

2)Должно быть два типа игр: на голоса и игровую валюту.

3)В каждом из них игры могут быть следующими:

1) 2-4 человека между собой

а) могут быть разные ставки

б) человек может создавать игру с паролем, и войти в нее могут только знающие пароль

тут один победитель, который забирает весь банк.

2) множество людей с компьютером.

а) турниры стартующие при наборе определенного числа участников

б) турниры стартующие по истечении определенного интервала времени

тут несколько победителей, между которыми делиться банк

4) Должна быть система поощрения игроков за приглашения людей, вознаграждение в игровой валюте.

5) Должно быть два списка-рейтинга: по числу приглашенных, по суммарному числу выигрышей.

6) Должна быть возможность провести конкурс (кто больше пригласит, кто больше выиграет) и по результатам конкурса наградить победителей как в игровой валюте, так и в голосах.

7) Когда у какого-либо игрока кто-то просматривает в анкете список установленных приложений должен отображаться суммарный выигрыш данного игрока.

8)Система должна работать нормально при большом количестве одновременно играющих (десятки тысяч человек)

Правила самой игры не сложные, особой графики не требуется. Интерфейс должен выглядеть наподобие этого: vkontakte.ru/app676982_55..

Жду ваших предложений по срокам и ценам.