Простая игра (на JAVA обязательно)

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Мне нужна простая игра на java типа арканоид, только проще гораздо. Исходник должен открываться в оболочке europe, как-то так она называеться...

1. кубиков, которые нужно разбивать не требуеться

2. Просто планочка должна отбивать мячик...

3. Минимально сделать к ней хотя бы СЧЕТ(очки), скока типа набрал очок, ну и можно сколько времени продержался

4. От Вас ИСХОДНИК, само скомпилированое приложение, хорошо откомментированый код(мне для контрольной просто)

Скажите, что мне нужно скачать с нета, чтоб открыть исходник и разобраться нем.

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14 лет назад
Green-Glory
Денис 
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k0sh
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antonjuk
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