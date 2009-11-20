Простая игра (на JAVA обязательно)

Нужно сделать игру для ВКонтакте Основные требования к игре: 1) В игре будет две денежные системы: голоса системы ВКонтакте, и игровая виртуальная валюта. Раз в день игроку начисляется некоторая сумма в игровой валюте. 2)Должно быть два типа игр: ...
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Мне нужна простая игра на java типа арканоид, только проще гораздо. Исходник должен открываться в оболочке europe, как-то так она называеться...
1. кубиков, которые нужно разбивать не требуеться
2. Просто планочка должна отбивать мячик...
3. Минимально сделать к ней хотя бы СЧЕТ(очки), скока типа набрал очок, ну и можно сколько времени продержался
4. От Вас ИСХОДНИК, само скомпилированое приложение, хорошо откомментированый код(мне для контрольной просто)
Скажите, что мне нужно скачать с нета, чтоб открыть исходник и разобраться нем.
Пишите СТОИМОСТЬ+СРОКИ
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