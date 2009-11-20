2D-аркада на flash

Разработка игрЗакрыт5 заявок202 просмотра
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Cуть:

Написать 2D-аркаду на flash для демонстрации на компьютере подключенному к плазменному экрану. Реализовать управление с помощью джойстиков для 2-х игроков.

Специфика игры:

В игре учавствуют двое. Каждый из них управляет человечком, идёт вперёд, и встречая на пути, убивает один из 4-х видов монстров. В арсенале каждого игрока четыре вида оружия, каждое оружие убивает только конкретный вид монстров.

14 лет назад
prpremier
Алена 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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