Приложение для Вконтакте.ру. Игровой автомат.

Разработка игрЗакрыт4 заявки223 просмотра
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Здрасти.

Мы в поисках флешера, знакомого с API, созданием приложений вконтакте.

Задача:

Переделать существующий вариант игрового автомата "Резидент" (на флеш), залить его в контакт как приложение и прикрутить к нему прием и выдачу голосов, переходящих соответственно в кредиты и обратно. Админку со сменой процента (желательно).

Либо создать автомат с нуля, граффику и звук и прочее — обеспечим.

Из полезных веществ у нас имеется:

* Работающий вариант Автомата на флеш (swf, возможно будет и .fla), с пхп скриптом осуществляющим конвертацию интернет валюты в кредиты. Тут вам надо взглянуть :)

* Картинки, звуки и много всякого от кучи эмуляторов игрового автомата, как правило это ехе файл + запчасти.

Предлагайте свои варианты решения задачи по icq:

236-556 Бивис

305-383 Батт-хед

либо на почту: [email protected]

— Дэнги у нас ест.

14 лет назад
Nick_Riviera
Ник 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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