Приложение для Вконтакте.ру. Игровой автомат.

Здрасти.

Мы в поисках флешера, знакомого с API, созданием приложений вконтакте.

Задача:

Переделать существующий вариант игрового автомата "Резидент" (на флеш), залить его в контакт как приложение и прикрутить к нему прием и выдачу голосов, переходящих соответственно в кредиты и обратно. Админку со сменой процента (желательно).

Либо создать автомат с нуля, граффику и звук и прочее — обеспечим.

Из полезных веществ у нас имеется:

* Работающий вариант Автомата на флеш (swf, возможно будет и .fla), с пхп скриптом осуществляющим конвертацию интернет валюты в кредиты. Тут вам надо взглянуть :)

* Картинки, звуки и много всякого от кучи эмуляторов игрового автомата, как правило это ехе файл + запчасти.

Предлагайте свои варианты решения задачи по icq:

236-556 Бивис

305-383 Батт-хед

либо на почту: [email protected]

— Дэнги у нас ест.