Приложение для Вконтакте.ру. Игровой автомат.

Необходимо разработать простую красочую flash игру для детей. Сюжет игры любой, главное использование темы и героев мультика «Арту́р и минипу́ты» (http://www.arthuretlesminimoys.com/). Жду предложений с ценой и сроками. [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здрасти.
Мы в поисках флешера, знакомого с API, созданием приложений вконтакте.
Задача:
Переделать существующий вариант игрового автомата "Резидент" (на флеш), залить его в контакт как приложение и прикрутить к нему прием и выдачу голосов, переходящих соответственно в кредиты и обратно. Админку со сменой процента (желательно).
Либо создать автомат с нуля, граффику и звук и прочее — обеспечим.
Из полезных веществ у нас имеется:
* Работающий вариант Автомата на флеш (swf, возможно будет и .fla), с пхп скриптом осуществляющим конвертацию интернет валюты в кредиты. Тут вам надо взглянуть :)
* Картинки, звуки и много всякого от кучи эмуляторов игрового автомата, как правило это ехе файл + запчасти.
Предлагайте свои варианты решения задачи по icq:
236-556 Бивис
305-383 Батт-хед
либо на почту: [email protected]
— Дэнги у нас ест.
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