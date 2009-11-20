Необходимо разработать игру

Нужно сделать игру для ВКонтакте Основные требования к игре: 1) В игре будет две денежные системы: голоса системы ВКонтакте, и игровая виртуальная валюта. Раз в день игроку начисляется некоторая сумма в игровой валюте. 2)Должно быть два типа игр: ...