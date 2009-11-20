Необходимо разработать игру

Мне нужна простая игра на java типа арканоид, только проще гораздо. Исходник должен открываться в оболочке europe, как-то так она называеться... 1. кубиков, которые нужно разбивать не требуеться 2. Просто планочка должна отбивать мячик... 3. Минимально сделать ...
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Необходимо разработать простую красочую flash игру для детей. Сюжет игры любой, главное использование темы и героев мультика «Арту́р и минипу́ты» (http://www.arthuretlesminimoys.com/). Жду предложений с ценой и сроками. [email protected]
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