Разработка нескольких приложений вконтакте.

Добрый вечер всем! Интересует разработка нескольких приложений для vkontakte. В том числе аналоги имеющихся в facebook. Заказывать буду несколько по очереди, порядок в зависимости от сложности и стоимости каждого. Способы оплаты могут быть разными. Плюс, хочу указать, что буду платить 10 % от прибыли приложений разработчику все время, когда оно будет приносить деньги. Таким образом хочу замотивировать разработчика сделать качественный продукт. Побробности напишу в личку.

С Уважением, Родион