Разработка приложений "В Контакте"

Требуется группа программистов, в КИЕВЕ, для реализации Интернет проекта, онлайн игра эмуляция биржи акциями. Необходима разработка и сопровождение проекта. Требования к группе разработчиков: 1. FLASH программист, со знанием Action Script 3, интеграцией FLASH модуля биржи с ...
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Всем добрый день!
Предлагаю принять участие в проекте по созданию приложений в крупнейшей социальной сети «Вконтакте.ру»
Проанализировав зарубежные социальные сети, а также множество отечественных и зарубежных игровых он-лайн порталов, я обнаружил много коммерчески успешных направлений, которые пока что не реализованы в сети «Вконтакте.ру». Есть очень интересные идеи. Предлагаю сотрудничество на следующих условиях:
От меня: Вся организаторская и координаторская работа, полное ТЗ, Дизайн, своевременная корректировка, анализ конкурентов, творческие идеи, реклама, раскрутка.
От Вас: Программирование, хорошее знание интерфейса API и опыт создания приложений для Контакта, здравый рассудок. Также желательно, чтобы Вы были из Москвы.
Работа по партнерскому договору, разделение прибыли 60/40 (заказчику/подрядчику). При удачной реализации проектов ежемесячная прибыль достигнет десятков тысяч долларов.
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