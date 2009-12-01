Разработка приложений "В Контакте"

Всем добрый день!

Предлагаю принять участие в проекте по созданию приложений в крупнейшей социальной сети «Вконтакте.ру»

Проанализировав зарубежные социальные сети, а также множество отечественных и зарубежных игровых он-лайн порталов, я обнаружил много коммерчески успешных направлений, которые пока что не реализованы в сети «Вконтакте.ру». Есть очень интересные идеи. Предлагаю сотрудничество на следующих условиях:

От меня: Вся организаторская и координаторская работа, полное ТЗ, Дизайн, своевременная корректировка, анализ конкурентов, творческие идеи, реклама, раскрутка.

От Вас: Программирование, хорошее знание интерфейса API и опыт создания приложений для Контакта, здравый рассудок. Также желательно, чтобы Вы были из Москвы.

Работа по партнерскому договору, разделение прибыли 60/40 (заказчику/подрядчику). При удачной реализации проектов ежемесячная прибыль достигнет десятков тысяч долларов.