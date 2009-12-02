Игра для vkontakte

$1000
Разработка игрЗакрытнет заявок154 просмотра
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Нужны игры - приложение для vkontakte.ru.

1. эротический уклон (типа http://www.letitsoft.com/software/mobile/0/5/3/), но лучше по дизайну.

2. игра для придурков (типа http://www.letitsoft.com/software/download/25932/Happy_Tree_Friends:_Blood_Money_Java_igra)

3. спортивную игру (типа http://www.miniclip.com/)

или свои варианты

пишите отдельно цены по каждой игре.

предложения оставляйте здесь, в личку и аську не пишите, отвечать не буду.

Конторы идут мимо, ищу ТОЛЬКО свободного "художника"!

14 лет назад
v0909
47 летГермания
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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