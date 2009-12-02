Игра для vkontakte

Игра будет выглядеть как онлайн-игра среднего уровня, как по сложности, так и по прорисовке. Ближайшие аналоги - «карибские пираты» вконтакте, только уровней в 3 раза больше - http://vkontakte.ru/app1694042. Игра будет размещаться на собственном сайте, дизайн сайта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны игры - приложение для vkontakte.ru.
1. эротический уклон (типа http://www.letitsoft.com/software/mobile/0/5/3/), но лучше по дизайну.
2. игра для придурков (типа http://www.letitsoft.com/software/download/25932/Happy_Tree_Friends:_Blood_Money_Java_igra)
3. спортивную игру (типа http://www.miniclip.com/)
или свои варианты
пишите отдельно цены по каждой игре.
предложения оставляйте здесь, в личку и аську не пишите, отвечать не буду.
Конторы идут мимо, ищу ТОЛЬКО свободного "художника"!
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