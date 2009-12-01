Задача: сайт-игра

Необходимо разработать флеш игру (Или шутер или гонки, или предложите свой вариант ) Клиент пока задумался только о шутере,идея шутера: Игрок на экране должен попасть в тромбы - человечков, которые на картинке (картинка в приложении) поступают в вену. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Игра будет выглядеть как онлайн-игра среднего уровня, как по сложности, так и по прорисовке. Ближайшие аналоги - «карибские пираты» вконтакте, только уровней в 3 раза больше -
http://vkontakte.ru/app1694042.
Игра будет размещаться на собственном сайте, дизайн сайта компания берет на себя.
Об игре: это сайт-собеседование для кандидатов, т.е. вместо того чтобы откликаться на стандартные вакансии, проходить тесты, собеседования и пр., они играют там, где в игровой форме с них
спрашивается всё, что о кандидате надо знать. Как вариант, это будет сайт для нескольких компаний, где каждая компания будет представлять из себя отдельный «город», куда можно будет
заходить и проходить квесты. В зависимости от того, в какой «город» (компанию) мы зашли, и в зависимости от того, какая должность нас интересует, будут задаваться разные вопросы (при этом
сам алгоритм игры и программинг в принципе одинаковые).
Нужно понимать стоимость подобной задачи.
также в будущем необходимо будет заняться продвижением сайта с игрой.
Необходимо посчитать стоимости на следующие кол-ва уникальных посетителей в месяц:
50 000
100 000 руб
150 000 руб
200 000 руб
Проще говоря в такой форме - X посетителей в месяц будут стоить Y денег.
Написание запросов - на продвиженце.
Предложения с конкретными суммами по:
1) Созданию онлайн-игры
2) Продвижение сайта с игрой
a) стоимость 50 000 уникальных посещений в месяц
b) стоимость 100 000 уникальных посещений в месяц
c) стоимость 150 000 уникальных посещений в месяц
d) стоимость 200 000 уникальных посещений в месяц
Писать на: [email protected]
Предложения на сайте не читаю.
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