Задача: сайт-игра

Игра будет выглядеть как онлайн-игра среднего уровня, как по сложности, так и по прорисовке. Ближайшие аналоги - «карибские пираты» вконтакте, только уровней в 3 раза больше -

http://vkontakte.ru/app1694042.

Игра будет размещаться на собственном сайте, дизайн сайта компания берет на себя.

Об игре: это сайт-собеседование для кандидатов, т.е. вместо того чтобы откликаться на стандартные вакансии, проходить тесты, собеседования и пр., они играют там, где в игровой форме с них

спрашивается всё, что о кандидате надо знать. Как вариант, это будет сайт для нескольких компаний, где каждая компания будет представлять из себя отдельный «город», куда можно будет

заходить и проходить квесты. В зависимости от того, в какой «город» (компанию) мы зашли, и в зависимости от того, какая должность нас интересует, будут задаваться разные вопросы (при этом

сам алгоритм игры и программинг в принципе одинаковые).

Нужно понимать стоимость подобной задачи.

также в будущем необходимо будет заняться продвижением сайта с игрой.

Необходимо посчитать стоимости на следующие кол-ва уникальных посетителей в месяц:

50 000

100 000 руб

150 000 руб

200 000 руб

Проще говоря в такой форме - X посетителей в месяц будут стоить Y денег.

Написание запросов - на продвиженце.

Предложения с конкретными суммами по:

1) Созданию онлайн-игры

2) Продвижение сайта с игрой

a) стоимость 50 000 уникальных посещений в месяц

b) стоимость 100 000 уникальных посещений в месяц

c) стоимость 150 000 уникальных посещений в месяц

d) стоимость 200 000 уникальных посещений в месяц

Писать на: [email protected]

Предложения на сайте не читаю.