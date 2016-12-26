Игра для вконтакте

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Хочу создать игру для в контакте со внутриней валютой в игре игра может быть простенькой

8 лет назад
ramil123
Рамиль 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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