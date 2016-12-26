В моушен студию для разработки игры требуется программист на Unity или Unreal Engine.

Желательно опыт в создании 3D игр "ранеров".

Условие проекта:

Создать стабильное демо бегущего персонажа по типовой локации и собирающего награду по пути для платформ iOs и Android

На данном этапе, есть вся техническая документация и 3D дизайн

Предлагаем два варианта вознаграждения:

вариант 1:

Программист говорит сколько требуется и наша компания закладывает сумму в бюджет. В момент продажи проекта компания восполняет программисту его затраты.

вариант 2:

Программист обозначает необходимый бюджет и далее наша компания смотрит на соответствие его портфолио и запрошенного бюджета и решает подходит ли нам этот кандидат или нет, если подходит тогда компания оплачивает его работу и работаем по предоплате.

Сроки выполнения работы 1 месяц