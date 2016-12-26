Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Название моего проекта BeetCraft Пример работы
Требуется программист на Unity или Unreal Engine
В моушен студию для разработки игры требуется программист на Unity или Unreal Engine.
Желательно опыт в создании 3D игр "ранеров".
Условие проекта:
Создать стабильное демо бегущего персонажа по типовой локации и собирающего награду по пути для платформ iOs и Android
На данном этапе, есть вся техническая документация и 3D дизайн
Предлагаем два варианта вознаграждения:
вариант 1:
Программист говорит сколько требуется и наша компания закладывает сумму в бюджет. В момент продажи проекта компания восполняет программисту его затраты.
вариант 2:
Программист обозначает необходимый бюджет и далее наша компания смотрит на соответствие его портфолио и запрошенного бюджета и решает подходит ли нам этот кандидат или нет, если подходит тогда компания оплачивает его работу и работаем по предоплате.
Сроки выполнения работы 1 месяц
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