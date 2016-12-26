C++. Срок 3 дня Консольное приложение для ОС семейства Windows. Игра "сбей самолёт". Три экрана: -пауза -игра -"game over" ПАУЗА: Уведомление о том что ...
Создания игры для Play Market и AppStor
Нужен специалист для создания мморпг игры на движке Unity3d с дополненной реальностью. Подробности можно обсудить по скайпу или ЛС.
Заявки фрилансеров
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