В моушен студию для разработки игры требуется программист на Unity или Unreal Engine. Желательно опыт в создании 3D игр "ранеров". Условие проекта: Создать стабильное демо бегущего ...
Улучшить графику игры на QT
Добрый день, всех с праздником!
Задание следующее
Есть уже продуманный сценарий игры
Игра в один клик, весь сценарий делиться на несколько этапов, если поиграете, сразу поймете
Нужно повторить игру по сюжету и сценарию, но с более красивой графикой на QT
Работаем без предоплат, но по-этапно, всего 3 этапа, каждый оплачивается:
1. Графика и подбор персонажей с интернета с макетом нескольких этапов игры
2. Программирование (первых 5 этапов игры)
3. Программирование остальных этапов и отладка
Количество этапов игры скажу немного позже
Если все пройдет нормально, будут еще проекты
Прошу указать стоимость и сроки работы по каждому этапу
Спасибо за внимание!
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