Улучшить графику игры на QT

Добрый день, всех с праздником!

Задание следующее

Есть уже продуманный сценарий игры

http://game66.ru/286/

Игра в один клик, весь сценарий делиться на несколько этапов, если поиграете, сразу поймете

Нужно повторить игру по сюжету и сценарию, но с более красивой графикой на QT

Работаем без предоплат, но по-этапно, всего 3 этапа, каждый оплачивается:

1. Графика и подбор персонажей с интернета с макетом нескольких этапов игры

2. Программирование (первых 5 этапов игры)

3. Программирование остальных этапов и отладка

Количество этапов игры скажу немного позже

Если все пройдет нормально, будут еще проекты

Прошу указать стоимость и сроки работы по каждому этапу

Спасибо за внимание!