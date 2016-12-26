Игра "сбей самолёт". C++

C++. Срок 3 дня

Консольное приложение для ОС семейства Windows. Игра "сбей самолёт".

Три экрана:

-пауза

-игра

-"game over"

ПАУЗА:

Уведомление о том что игра остановлена и подсказка что необходимо нажать на английскую P для продолжения.

Появляется после запуска приложения и в любой момент игры(кроме проигрыша) при нажатии P.

ИГРА:

В верхней строке выводится количество сбитых самолетов и количество оставшихся жизней.

По нижней строке перемещается турель. Всё остальное пространство занято игровым полем по которому летят самолеты.

Самолеты могут лететь от правого или левого края, на разной высоте и с разной скоростью.

Турель стреляет строго вверх, скорость снаряда неизменна.

Перемещение турели осуществлять стрелками, выстрел пробелом.

Количество жизней является количеством снарядов. За каждый сбитый самолёт добавляется 3, за пропущенный снимается 10, изначально их 5. Пропущенным считается самолет вылетевший за пределы игровой зоны. Самолет должен размещаться по высоте на одной строке и быть шириной не более 6 символов.

GAME OVER:

Сообщение о проигрыше. Количество сбитых самолётов. Предложение начать заново.

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После запуска появляется экран паузы. Нажатие P приводит к старту игры. Нажатие P по время игры вызывает паузу. Исчерпание жизней вызывает экран game over.

В конечном итоге нужно приложение и исходный код.