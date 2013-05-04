Требуется программист, знающий api соц сетей, желательно игру делать на unity, но необязательно, Игра не сложная, дизайн уже есть, сроки 5 дней
Художник-аниматор-программер (делать flash-игры)
Ищется художник-аниматор-программист (т.е. человек, который может сделать несложную flash-игру самостоятельно: нарисовать, анимировать, кодить).
Нужно cделать игру и ее многочисленные продолжения + вставлять в нее различные API для монетизации (блоки рекламы Mochimedia, CPMStar, Afftomat и др.).
Игра частично похожа на Cover Orange и Protect-Tommy:
http://www.gameslist.com/play/Cover-Orange-Game
http://www.gameslist.com/playonline/Protect-Tommy-Game
Концепт игры (кратко): размещение игроком в правильном порядке на полочках трех прикольных геометрических персонажей с глазками-лицами; по нажатию кнопки «GO» — персонажи падают, производя различные физически-логические действия (давя, толкая, сдвигая, катясь, приводя в движение вагонетки и механизмы, чтобы доставить предмет в нужную точку.
Суперуниверсализма не требуется; элементы игры, которые не знает исполнитель (графика, эффекты) могут искаться совместно, закупаться отдельно (или же переписываться сценарий уровня).
Творческая свобода: работать можно как точно по сценарию-готовым схемам уровней, так и вносить в них изменения, писать свои.
Опыт во всех областях не критичен – можно подучиться в процессе работы. Приветствуется знание движка Box2D – есть много примеров готового кода, что облегчит работу.
Работа – практически в свободном режиме (больше сделал – больше получил).
Первый опыт сотрудничества оформляем через weblancer (договор, по безопасной сделке).
Подробные условия – выбранным участникам после окончания набора заявок/закрытия предложения. Если в Вашем аккаунте нет портфолио (примеров сделанных Вами игр или их набросков) – сбросьте ссылку на него в заявке.
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