Сетевая игра 3D покер (Курсовая, java)

$100
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Закрыт1 заявка203 просмотра

Сетевая игра 3D покер на языке java.Все описание в прикрепленных файлах.

Java
12 лет назад
stiksol
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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