Нужно создать приложение для вк за ОЧЕНЬ короткие сроки. Что нужно: Мы хотим сделать приложение в вк для акции Когда заходишь в приложение, нужно сделать 3 простых шага: вступить ...
Браузерная онлайн-игра на спортивную тематику
Требуется front-end программист, работающий с интерфейсами и обладающий навыками в технологиях: Backbone.js (обязательно), HTML5, CSS3, Javascript, , JSON, jQuery, AJAX, socket.io
Базовая алгоритмическая подготовка, умение писать понятный, самодокументированный, реюзабельный и расширяемый код.
Навыки работы с git или другими распределёнными системами контроля версий.
Требуемые качества: ответственность, самомотивация, внимательность, аккуратность, умение работать в команде.
Работа по ТЗ с тесным взаимодействием с back-end программистом.
Форма оплаты: наличный расчёт, безналичный расчёт, электронные деньги
Заявки фрилансеров
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