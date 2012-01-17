Добрый день. Необходим программист C# на движке Unity 3d (Разработка игр). Проект, создание игры похожей на HL Garry's Mod, Minecraft, Stalker Онлайн кооператив. ...
Разработка игры
Требуется программист, знающий api соц сетей, желательно игру делать на unity, но необязательно,
Игра не сложная, дизайн уже есть, сроки 5 дней
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