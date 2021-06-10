Разработать графику для мобильной игры с видом сверху

Этот проект по игровой индустрии (инди).

Нужен художник-дизайнер который поможет разработать и возможно даже ее рисовать.

Это онлайн-стратегия для телефонов и ПК, в команде 1-художник и программист

Нужно сделать демку, чтобы получить финансирование от краудфандинга.

по цене договоримся уже в личке и о самом проекте тоже