Разработать фронтенд на JavaScript

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Закрыт3 заявки447 просмотров

Добрый день ищем фронтенд разработчик для реализации браузерной игры Нарды . Конкретно, на первом этапе на платформе должна быть реализована многопользовательская игра нарды (2 вида, короткие и длинные) дизайн готов , сроки и бюджет давайте обсудим

JavaScript
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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