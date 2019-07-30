Проекта у меня пока никакого нет. Хочу создать игру на подобии этой - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.fifamobileТолько с худшей и графиком и единственной функцией магазином с паками.Что-то на подобии этого - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pacybits.fut19draft Только с анимацией и дизайном ...
Лаунчер для игры
Требуется написать лаунчер к игре, который при первом запуске скачает игру удаленно, при последующих будет иметь функцию проверки на обновление игры, и просто запуск игры.
Так же требуется или исходник лаунчера или маленькое ПО, которое позволит менять путь к скачиванию игры ( при смене хоста ). Но и описание, конечно, как правильно на хосте обновить игру, чтобы лаунчер обнову подхватил.
Игра с обычным размещением в папке Program Files, симулятор железной дороги MSTS.
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