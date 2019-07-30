Лаунчер для игры

Требуется написать лаунчер к игре, который при первом запуске скачает игру удаленно, при последующих будет иметь функцию проверки на обновление игры, и просто запуск игры.

Так же требуется или исходник лаунчера или маленькое ПО, которое позволит менять путь к скачиванию игры ( при смене хоста ). Но и описание, конечно, как правильно на хосте обновить игру, чтобы лаунчер обнову подхватил.

Игра с обычным размещением в папке Program Files, симулятор железной дороги MSTS.