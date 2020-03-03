Нам нужно несколько простых аркадных игр на Kotlin

Нужно создать интерактивную рекламу для приложения Facebook Простая мини-игра в формате html-5 Можно создать на 2dkit Если есть опыт работы на 2dkit, более детальные технические требования Facebook, а также визуальное оформление мини-игры предоставим. Просьба сориентировать по срокам и стоимости Действия в игре: выбрать ...