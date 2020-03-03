Нам нужно несколько простых аркадных игр на Kotlin

$30
Разработка игрЗакрытнет заявок312 просмотров
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Сроки проекта – 1-2 дня.Только на Kotlin – нам нужен apk и исходный код!

Мы предоставляем техническое задание и дизайн.

Пример задания во вложении. Работа над игрой занимает в среднем 3-4 часа.Бюджет 10-30$ за 1 игру, также обсуждаем!

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eDNnfdTiUR55TPTzckL6-N_uuSoBF2Lp

4 года назад
guest_15821961870562
4 года в сервисе
Был
3 года назад