Написание онлайн игры

Необходимо написать онлайн-игру футбольный менеджер вместе с сайтом.

По функционалу чтоб был такой же, как topeleven.com Дизайн и графика конечно же другие + пару своих фишек.

От Вас требуется: исследовать topeleven.com и написать тз по нему, подсчитать сроки и стоимость работы.

Работаем по договору. Работа делится на несколько частей, оплата за каждую осуществляется по мере выполнения через сбр.

Предлагайте цены сроки...