Написание онлайн игры

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки132 просмотра

Необходимо написать онлайн-игру футбольный менеджер вместе с сайтом.

По функционалу чтоб был такой же, как topeleven.com Дизайн и графика конечно же другие + пару своих фишек.

От Вас требуется: исследовать topeleven.com и написать тз по нему, подсчитать сроки и стоимость работы.

Работаем по договору. Работа делится на несколько частей, оплата за каждую осуществляется по мере выполнения через сбр.

Предлагайте цены сроки...

11 лет назад
5551444
49 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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