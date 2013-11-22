Разработка двух миниигр на флеше. Тз на одну из игр в приложении
Программа Тамагочи Delphi
Сделал сам программу. Надо добавить:
свой класс
конструктор
деструктор
ограничение видимости элементов класса
поля
наследование
диаграмма
использование интерфейса Drag&Dock
Делал на Delphi XE5
ПРОЕКТ В ПАПКЕ ПРОЕКТ2
https://www.dropbox.com/s/nhqevzzxcwx1zgi/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.rar
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