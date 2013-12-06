Доброго времени суток, господа фрилансеры. Сборка - на Ваше усмотрение, но сервер должен выдерживать большой онлайн (>1k). Предполагаемые рейты х10. Жду Ваших предложений.
Разработка демо-версии игры на Unity
Нужна разработка игры в снежки - ТЗ есть, нужна демка одного уровня.
Ищем Unity программиста и арт дизайнера.
В двух словах суть игры - от первого лица на базе стоит персонаж и сбивает снежками наступающих юнитов.
Пишите стоимость разработки и ссылки на реализованные проекты.
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