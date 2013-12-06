Необходимо разработать приложение крестики-нолики на visual basic Варианты игры игрок-игрок, игрок-компьютер. Бюджет 10$
Создание сервера Lineage 2 Interlude
Доброго времени суток, господа фрилансеры.
Сборка - на Ваше усмотрение, но сервер должен выдерживать большой онлайн (>1k). Предполагаемые рейты х10.
Жду Ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Сделал сам программу. Надо добавить: свой класс конструктор деструктор ограничение видимости элементов класса поля наследование диаграмма использование интерфейса Drag&Dock Делал на Delphi XE5 ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Разработка двух миниигр на флеше. Тз на одну из игр в приложенииРазработка игр1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $350
1.Требуется приложение для социальной сети "Вконтакте" развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции. 2.Интерфейс приложения наш. 3. Примерная деятельность приложения: 3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в ...Закрыт11 лет назад
Надо найти пример (рабочий прогр. код чтобы его можно было запустить) про движение робота, вообщем нужен рабочий программный код на С++ или C#, где робот совершает различные движения, такие как прыжки через препятствие подталкивание объекта, ...Закрыт11 лет назад
Проект браузерной он лайн игры, по конкретному примеру. Работы очень много ! Обсуждение стоимости после осмотра примера и изучения его функциональности.Закрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нужно написать проект под андроид, игра в жанре платформер, краткое описание работы: -Реализация простого ИИ противников. -Управление -Меню и навигация -Оптимизация под различные устройства -Консультации по тех.части ...Разработка игр5 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно написать класс решающий задачи линейного программирования. С чётко заданным public интерфейсом который можно посмотреть в прикрепленном файле пример.txt. задачи: 1) Обязательно должна быть возможность выбора между целочисленным и не ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно сделать простенькую web страницу с полем с клетками 12х12 (чтобы количество клеток можно было регулировать в конфиге) как в сапёре. При загрузке страницы происходит загрузка данных из файлов, и ...Разработка игр1 исполнительЗавершен11 лет назад