Необходимо сделать копию игры на PointJS или альтернативном движке.

Необходимо создать идентичную копию игры agar.io с абсолютно такой же механикой. У вас уже должен быть подобный опыт разработки. Пожалуйста, не беритесь за это ТЗ чтобы так сказать "попробовать свои силы". Ищу исполнителя, который сможет сделать ее в самые сжатые сроки.