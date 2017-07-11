Необходимо сделать копию игры на PointJS или альтернативном движке.

Разработка игрЗакрыт5 заявок321 просмотр
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Необходимо создать идентичную копию игры agar.io с абсолютно такой же механикой. У вас уже должен быть подобный опыт разработки. Пожалуйста, не беритесь за это ТЗ чтобы так сказать "попробовать свои силы". Ищу исполнителя, который сможет сделать ее в самые сжатые сроки.

6 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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