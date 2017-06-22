Разработка игры а-ля SuperMeatBoy на Unity

Необходим аналог этой игры: [url=https://readymag.com/helloio/zd-cats/]readymag.com/helloio/zd-c...[/url] Кто, что может предложить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Международная студия с размещением в Варшаве, делающая свой первый проект в геймдеве, ищет опытного Unity разработчика, который сможет в срок 2-4 месяца сделать из нашего набора арта игру для мобильных платформ, и портировать её на iOS, Android.
Это не вакансия с помесячной оплатой, я ищу человека который назовет и сделает игру за фиксированный бюджет. Но разумеется, деление суммы на транши при достижении результатов было бы вполне резонным.
У нас в штатной команде на данный момент:
3 иллюстратора
аниматор
саунд-дизайнер
проджект
человек который будет набирать уровни из тайлов (минус скучная трата времени для разработчика).Игра должна получиться красивая. Примеры графики и анимации которые мы уже нарисовали:
- демонстрация параллакса фона https://www.dropbox.com/s/y8kjyzdz8bep8p1/paralax.mov?dl=0
- анимация комбо удара https://www.dropbox.com/s/7o9nydwuywrk6md/Combo_1-1-2-2.gif?dl=0
- ещё одна анимация комбо удара https://www.dropbox.com/s/ku4sa9thxh9qocz/Combo_1-2-1-1.gif?dl=0
- бег по склонам https://www.dropbox.com/s/bx1q32nt74zgtnr/Running%20test.gif?dl=0
- интерфейсное окно https://www.dropbox.com/s/kiedzhvkmijs6wp/level-list-fhd.png?dl=0
- интерфейс геймплея https://www.dropbox.com/s/b2ou0ksedl0ygmc/in-game-hud-ui-HD.png?dl=0Также у нас уже есть диздок, и созданы прототипы всех уровней.Чего мы ждём от кандидата:
1. Четкое следование договоренностям
2. Возможность приступить как можно быстрее
3. Проект должен быть основным проектом которым занимается кандидат, вариант когда вы делаете сразу 50 проектов и наш из-за этого откладывается - не подойдет. Если вы работаете где-то на ставке и ищете подработок на вечер - тоже сразу нет, извините но нам нужно двигаться быстро.
4. Возможность поработать с физикой, падением предметов, ограническим светом\тенями, сделать хорошее освещение.Работаем по договору, оплата долларовым переводом или на пейпал. Мы ищем надежного члена команды, с которым хотелось бы после этого проекта продолжить сотрудничество и предложить релокейт в наш клёвый офис в Варшаве для работы над следующими, ещё более крутыми проектами.Пишите на почту или в скайп.
Крайне желательно сразу увидеть проекты которые вы делали, и понять сколько нам будет стоить разработка нашего проекта. Для предварительно оценки прикладываю диздок:
https://www.dropbox.com/s/t3wn3q175qemlgu/GDD_patched_planet_v1%2… 1%29.pdf?dl=0
Без мультиплеера, рейтингов, друзей, внутриигровых покупок, только локальная игра на телефоне.
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