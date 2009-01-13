Нужна база расположения мобов для L2 Gracia part2

Задача следующая:

Нужна база данных расположения мобов на карте, для версии игры Lineage 2 Gracia part 2.

Интерес представляют следующие файлы:

spawnlist.sql

npc.sql

Мы пробовали несколько подобных баз данных и во всех наблюдается некорректная заселенность мира, например некоторые локации вообще не заселены, а некоторые заселены слишком скудно.

Прошу писать только разработчиков у которых уже есть Л2 сервера или были. Напоминаю что используемая нами версия игрового клиента Lineage 2 Gracia part 2.

От нас денежное вознаграждение, очень лестный отзыв, и возможности дальнейшего сотрудничества так как сервер делаем с нуля и могут возникнуть новые вопросы.