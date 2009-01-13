Разработка игр для движка masvet/peteral/straton

Нужно написать игру Морской Бой на flash, примерно это может выглядеть так: http://flashgamer.net.ru/load/5-1-0-106 Вместе с заявкой указывайте ссылку на игру из вашего портфолио или набросок этой игры. Без примеров заявки не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен разработчик/дизайнер флеш игр с опытом создания игр для онлайн казино
Написание игр для казино построенного на скриптах masvet
В игре должно быть:1-9 линий,1-25 бет,умножение выигрыша,бонус игра с супер бонусом(короче копия с игрового автомата)
Самое обязательное условие это правильная логика отдачи
до 100$ за игру
примеры игр http://www.slotgame.ru/products/
сроки - по 5 дней за игру
Если разработка понравится то возможны и другие проекты.....
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