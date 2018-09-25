Нужна программа подсчета выпавших карт за игру

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Завершен10 заявок301 просмотр

Здравствуйте. Нужен простой счетчик выпавших карт за игру. Например, по горизонтали идут названия карт (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A), по вертикали - масти (трефи, буби, черви, пики), а в каждой ячейке этой матрицы – две кнопки: +1, -1 и место для цифры - суммы нажатий кнопок. Это для того, чтобы можно было отслеживать, какие карты и в каком количестве выпали за игру.

+1 добавляет цифру счетчика, -1 убирает (это на случай ошибочного нажатия на +1), ну и счетчик каждой карты показывает, сколько раз выпала эта карта. Отдельно - кнопка сброса счетчика.

Программа должна быть простой в установке и пользовании.

7 лет назад
guest_15362710795327
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$120
3 дня
Escrow
Работа выполнена качественно и в срок. Все сделано на отлично! Спасибо большое. Рекомендую работать с Александром.
Отличный заказчик! Рекомендую)

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DezmontDeXa
Александр 
31 год
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

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