Нужна программа подсчета выпавших карт за игру

Здравствуйте. Нужен простой счетчик выпавших карт за игру. Например, по горизонтали идут названия карт (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A), по вертикали - масти (трефи, буби, черви, пики), а в каждой ячейке этой матрицы – две кнопки: +1, -1 и место для цифры - суммы нажатий кнопок. Это для того, чтобы можно было отслеживать, какие карты и в каком количестве выпали за игру.

+1 добавляет цифру счетчика, -1 убирает (это на случай ошибочного нажатия на +1), ну и счетчик каждой карты показывает, сколько раз выпала эта карта. Отдельно - кнопка сброса счетчика.

Программа должна быть простой в установке и пользовании.