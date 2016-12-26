Хочу создать игру для в контакте со внутриней валютой в игре игра может быть простенькой
Онлайн сервис - игра
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Здравствуйте Мастера!Необходимо реализовать back-end (механизм) онлайн сервиса. Краткое описание системы: Представьте циферблат. Каждый пользователь — цифра от 1 до 12. Когда пользователи занимают игровое пространство, каждый из них появляется в игре в виде залитой им картинки (вместо цифры). Начинает игрок №1, который должен нажать на одну из картинок (соответствует цифрам на циферблате 2-12), что приводит к исключению картинки и вместе с ней к выбыванию игрока. Следующим ходит игрок идущий по часовой стрелке и т. д. В итоге остается только один. Выигравшему игроку достаются баллы проигравших, которые он может реализовать в следующей игре. После захода на сайт человек сразу может наблюдать за игрой зарегистрированных пользователей при этом выполнять действие (клик на картинку залитую зарегистрированным пользователем). После регистрации и пополнении счета, баланс переводится в соответствующее количество баллов. Вступив в игру, пользователь обменивает балл на возможность залить картинку и в случае выигрыша получить баллы проигравших.Основные моменты:1. Личный кабинет участника внутренний счет с пополнением (скорее всего без вывода) внутренние баллы (привязаны к счету)
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