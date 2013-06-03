Писатель компьютерных игр

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок536 просмотров

Компания ERS Game Studios (г.Киев) приглашает кандидата на позицию писатель компьютерных игр

Требования к соискателю:

Девушка;

Увлечение играми;

Высшее образование;

Опыт написания сценариев;

Опыт работы в рекламном агентстве или на телевидении;

Любовь к литературе;

Умение излагать мысли грамотно;

Креативное мышление;

Желание создавать игровой мир;

Умение работать в команде.

Обязанности:

Написание сценариев для игры.

Условия работы:

Работа в офисе или удаленная работа

Высокий уровень з\п

Ждем Ваши резюме на электронный адрес: [email protected]

12 лет назад
ErsGameStudio
Вероника 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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