Приветствую!

Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта. То есть при своей работе он должен уметь генерировать события и принимать команды.

Суть можно посмотреть на примерах:

1. 6 слайд http://xitri.com/2008/09/22/simple-engine-flash-game-top-view.html

2. 7 слайд http://xitri.com/2009/02/12/move-and-shoot-like-crimsonland.html

То есть должна генерироваться карта. На нее помещается игрок, который двигается по карте с обходом препятствий. Также помещаются монстры, которые двигаются к игроку, также обходя препятствия. Все формулы (движения, обхода препятствий, стрельбы) есть на страницах приведенных примеров. Так что дело только за реализацией.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.