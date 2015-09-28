нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL. 1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом). попадая в определённую область (дыру в ...
Swf-движок
Приветствую!
Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта. То есть при своей работе он должен уметь генерировать события и принимать команды.
Суть можно посмотреть на примерах:
1. 6 слайд http://xitri.com/2008/09/22/simple-engine-flash-game-top-view.html
2. 7 слайд http://xitri.com/2009/02/12/move-and-shoot-like-crimsonland.html
То есть должна генерироваться карта. На нее помещается игрок, который двигается по карте с обходом препятствий. Также помещаются монстры, которые двигаются к игроку, также обходя препятствия. Все формулы (движения, обхода препятствий, стрельбы) есть на страницах приведенных примеров. Так что дело только за реализацией.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Разработка игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется удаленный Flash разработчик для создания Flash-интерактивов с последующей интеграцией в предоставленный фреймворк. Требования: - знание AS2, AS3, Flash IDE - умение писать читабельный код, понимание и использование ...Разработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день. Мне требуется проект в Unity 3D, в котором будет реализована физика металлического шара в (например) деревянном ящике. Единственное условие – шар должен двигаться как в реальности ...Разработка игр5 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день всем. Необходимо сделать простую флеш игру. по типу: http://demo.superdit.com/jquery_memory_game/ Задание в общих чертах: 1. из хмл файлика нужно брать информацию о времени (проще говоря в эту игру ...Разработка игр6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Ищем программиста для создания визуального модуля он-лайн игры Футбольный менеджер на движке Unity 3D. Тех. задание здесь http://inetball.ru/logs/tz.docРазработка игрнет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется опытный флэш-программист для разработки игры. Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы). Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы ...Закрыт13 лет назад
- $250
Нужна 2D Игра (GUI) тематика не важна, важно что бы было : 1. Меню данной игры : (Start, Options, Exit ) 2. В игре должно быть движение объекта и препятствия (например автомобиль на трасе обьежает ...Разработка игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Только Киев. Требуется написать флеш игру и выложить ее в Вконтакте. Игра будет в стиле "Капиталист" (см. там же, в Вконтакте) Подавляющее большенство рисунков будет делать художник. Все детали желательно при ...Закрыт13 лет назад
Необходим разработчик игры для социальной сети "Вконтакте". В приложение краткое техническое задание к игре. Сообщите, пожалуйста, - предварительную стоимость выполнения проекта, - время выполнения проекта.Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10000
Нужен программист C/C++, с большим опытом, в т.ч. оптимизации, для сопровождения текущего кода. Вероятно, многие вещи придется переделывать, переписывать и т.д. Используемые в текущем коде библиотеки: FLTK, SDL. ...Закрыт13 лет назад