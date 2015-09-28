Swf-движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен5 заявок213 просмотров

Приветствую!

Необходимо сделать swf-движок, который будет общаться со страницей сайта. То есть при своей работе он должен уметь генерировать события и принимать команды.

Суть можно посмотреть на примерах:

1. 6 слайд http://xitri.com/2008/09/22/simple-engine-flash-game-top-view.html

2. 7 слайд http://xitri.com/2009/02/12/move-and-shoot-like-crimsonland.html

То есть должна генерироваться карта. На нее помещается игрок, который двигается по карте с обходом препятствий. Также помещаются монстры, которые двигаются к игроку, также обходя препятствия. Все формулы (движения, обхода препятствий, стрельбы) есть на страницах приведенных примеров. Так что дело только за реализацией.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

12 лет назад
u4b
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

paradisss
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Отзыв недоступен.
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paradisss
Денис 
42 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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