нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL. 1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом). попадая в определённую область (дыру в ...
Простейшая флеш-игра
Добрый день всем. Необходимо сделать простую флеш игру. по типу: http://demo.superdit.com/jquery_memory_game/
Задание в общих чертах:
1. из хмл файлика нужно брать информацию о времени (проще говоря в эту игру можно будет с играть если на часах сервера 18:00-19:00 времени, если другой время то сообщаем пользователю)
2. так же из хмл берем данные о кол-ве совершенных попыток, если их меньше 3х то игра запускается.
3. после того как пользователь совершил попытку игры данные отправляются пшп скрипту, который будет сохранять инфу в БД и в последствии генерировать необходимые хмл файлики (но это уже моя забота)
4. ВАЖНО!!! Посчитать время с того момента как пользователь начнет играть (т.е. первая, вторая и третья попытка) и кол-во кликов за которое он откроет все картинки. в итоге должно получиться так:
1-я попытка: 86 баллов(кликов) за 1 мин. 12,345 сек (тысячные доли сек. необходимы!)
2-я попытка: 64 балла за 58,887 сек
3-я попытка: 50 балов за 2 минуты 14,450 сек
После того как пользователь истратил все попытки, нужно вывести сетку всех игроков инфа так же будет браться из с генерированного хмл файлика.
Дизайн предоставлю.
Бюджет, сроки в студию!)
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