Простейшая флеш-игра

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Закрыт6 заявок196 просмотров

Добрый день всем. Необходимо сделать простую флеш игру. по типу: http://demo.superdit.com/jquery_memory_game/

Задание в общих чертах:

1. из хмл файлика нужно брать информацию о времени (проще говоря в эту игру можно будет с играть если на часах сервера 18:00-19:00 времени, если другой время то сообщаем пользователю)

2. так же из хмл берем данные о кол-ве совершенных попыток, если их меньше 3х то игра запускается.

3. после того как пользователь совершил попытку игры данные отправляются пшп скрипту, который будет сохранять инфу в БД и в последствии генерировать необходимые хмл файлики (но это уже моя забота)

4. ВАЖНО!!! Посчитать время с того момента как пользователь начнет играть (т.е. первая, вторая и третья попытка) и кол-во кликов за которое он откроет все картинки. в итоге должно получиться так:

1-я попытка: 86 баллов(кликов) за 1 мин. 12,345 сек (тысячные доли сек. необходимы!)

2-я попытка: 64 балла за 58,887 сек

3-я попытка: 50 балов за 2 минуты 14,450 сек

После того как пользователь истратил все попытки, нужно вывести сетку всех игроков инфа так же будет браться из с генерированного хмл файлика.

Дизайн предоставлю.

Бюджет, сроки в студию!)

13 лет назад
Zhyravlev_AS
Антон 
33 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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