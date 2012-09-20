нужно 2 приложения на С++ с использованием OpenGL. 1) Двухмерное: шарики двигаются внутри ограниченной области (стеклянный ящик), сталкиваются со стенками (можно и друг с другом). попадая в определённую область (дыру в ...
3D-визуализация футбольного менеджера
Ищем программиста для создания визуального модуля он-лайн игры Футбольный менеджер на движке Unity 3D. Тех. задание здесь http://inetball.ru/logs/tz.doc
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Компании orange graphics требуются квалифицированное и опытные моделеры и текстурщики. Желателен опыт работы от 2-х лет в области компьютерных игр.Закрыт13 лет назад
Требуется удаленный Flash разработчик для создания Flash-интерактивов с последующей интеграцией в предоставленный фреймворк. Требования: - знание AS2, AS3, Flash IDE - умение писать читабельный код, понимание и использование ...Закрыт13 лет назад
Требуется опытный флэш-программист для разработки игры. Собираем шестеренки, колеса и др. детали, чтобы механизм заработал и машина поехала (см. прикрепленные файлы). Всего 18 уровней. Fla-файлы и все материалы ...Закрыт13 лет назад
- $250
Нужна 2D Игра (GUI) тематика не важна, важно что бы было : 1. Меню данной игры : (Start, Options, Exit ) 2. В игре должно быть движение объекта и препятствия (например автомобиль на трасе обьежает ...Разработка игр1 исполнительЗавершен13 лет назад
Только Киев. Требуется написать флеш игру и выложить ее в Вконтакте. Игра будет в стиле "Капиталист" (см. там же, в Вконтакте) Подавляющее большенство рисунков будет делать художник. Все детали желательно при ...Закрыт13 лет назад
Необходим разработчик игры для социальной сети "Вконтакте". В приложение краткое техническое задание к игре. Сообщите, пожалуйста, - предварительную стоимость выполнения проекта, - время выполнения проекта.Разработка игр1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $10000
Нужен программист C/C++, с большим опытом, в т.ч. оптимизации, для сопровождения текущего кода. Вероятно, многие вещи придется переделывать, переписывать и т.д. Используемые в текущем коде библиотеки: FLTK, SDL. ...Закрыт13 лет назад
Ищу специалиста по Android для создания простой игры. Персонаж идет по прямой, собирая бонусы и обходит препятствия. Управление либо поставить виртуальные кнопки либо за счет наклона экрана. Графика будет предоставлена. Интересует также примерная цена ...Разработка игр4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужна готовая функция на C++, как указано ниже (переменные не обязательно писать кириллицей). Платформа windows visual studio 2010. Можно применять STL. Если вы используете какие то сторонние библиотеки для работы с ...Закрыт13 лет назад