Реализовать физику металлического шара в Unity 3D

Добрый день.

Мне требуется проект в Unity 3D, в котором будет реализована физика металлического шара в (например) деревянном ящике.

Единственное условие – шар должен двигаться как в реальности с учетом гравитации и ударений.

Если будет со звуком движения – просто супер.

Я готов рассмотреть все варианты – присылайте сроки и цены – все обсуждаемо.

В качестве примера того, что мне нужно, есть игра Labyrinth LE для iPhone – можно скачать в App Store по этой ссылке http://itunes.apple.com/us/app/labyrinth-lite-edition/id284940503?mt=8 или же просто посмотреть скриншоты.