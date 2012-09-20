Реализовать физику металлического шара в Unity 3D

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт5 заявок432 просмотра

Добрый день.

Мне требуется проект в Unity 3D, в котором будет реализована физика металлического шара в (например) деревянном ящике.

Единственное условие – шар должен двигаться как в реальности с учетом гравитации и ударений.

Если будет со звуком движения – просто супер.

Я готов рассмотреть все варианты – присылайте сроки и цены – все обсуждаемо.

В качестве примера того, что мне нужно, есть игра Labyrinth LE для iPhone – можно скачать в App Store по этой ссылке http://itunes.apple.com/us/app/labyrinth-lite-edition/id284940503?mt=8 или же просто посмотреть скриншоты.

Unity
13 лет назад
irudometov
Илья 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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